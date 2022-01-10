حرر الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين) مواقع الرملة والسائلة شرقي البلق جنوبي محافظة مأرب، في إطار عملياته العسكرية المستمرة وسط تحذيرات للمدنيين في المديريات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي خصوصاً حريب بالتزام منازلهم.

وأوضح مصدر عسكري لـ«عكاظ» أن معارك عنيفة اندلعت في جبهات السائلة وعرق والعكد، وتمكن الجيش من تحقيق تقدم فيما تركت المليشيا أسلحتها وقتلاها وفرت.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني العميد ركن عبده مجلي أكد في تصريحات صحفية أن قوات الجيش تُحقق تقدما مستمرا في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب لليوم السابع على التوالي، لافتا إلى أن الجيش اليمني سيطر على جبهة العكد ومواقع مهمة من مناطق لظاه والأعيرف والعمود بمديرية الجوبة.

وذكر أن التقدم مستمر نحو منطقة ملعاء، متوعداً بطرد المليشيا من مديرية حريب، ونوه بالضربات الدقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأشاد مجلي بانتصارات ألوية العمالقة في مديريات بيحان وعسيلان وعين.

من جهة أخرى، دعا مسؤولون محليون أهالي مديرية حريب، التي يتوقع أن تشهد عملية عسكرية خلال الساعات القادمة، للبقاء في المنازل للحفاظ على أنفسهم من أي استهداف، مؤكدين أن طيران التحالف مستمر في استهداف تحركات ومواقع مليشيا الحوثي في جبهة حريب جنوبي مأرب.