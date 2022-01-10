أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأفادت بأن ذلك جاء في رسالة سلّمتها بعثة المفوضية الأوروبية أمس (الأحد) 9 يناير 2022 إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

وأثنت «الخارجية العراقية» على التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية، معربة عن شكرها لتعاون الجهات الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات المساندة لها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن، مشددا على أن «الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها».