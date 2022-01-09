فيما تتواصل الانهيارات الحوثية على مختلف جبهات القتال، اقتحمت ألوية العمالقة أمس (الأحد) «عين» آخر مديريات محافظة شبوة من 3 محاور رئيسية، بعد تحريرها مديريتي بيحان وعسيلان. وتوقعت مصادر عسكرية موثوقة أن تتجه قوات العمالقة إلى تحرير مديرية حريب جنوب محافظة مأرب. وقالت المصادر لـ«عكاظ»، إن القوات اقتحمت مركز مديرية عين وتقوم حاليا بتطهيرها من العناصر الحوثية، مرجحة الإعلان عن تحرير كامل محافظة شبوة رسمياً خلال ساعات. وأفادت بأن العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي استسلموا، فيما قتل عدد كبير ممن رفضوا تسليم السلاح، لافتة إلى أن المليشيا حاولت إعاقة القوات بزرع الألغام، إلا أنه جرى التغلب على الكثير منها ولا تزال العملية مستمرة. وأكدت المصادر مقتل رئيس العمليات الحوثية بمحور البيضاء محمد السقاف السوادي وعدد من مسلحيه في ضربة جوية لتحالف دعم الشرعية بمديرية النعمان.

ويواصل الجيش الوطني تقدمه في جنوب مأرب، إذ طهر عددا من المواقع بينها معسكر أم الريش في مديرية الجوبة. ووفقاً لمصدر عسكري، فإن قوات الجيش تمكنت من تفكيك 700 لغم أرضي زرعتها المليشيا خلال اليومين الماضيين.

وذكرت مصادر محلية في مديريات الجوبة والعبدية وحريب جنوب مأرب، أن المليشيا الحوثية شنت حملة سرقة ونهب للممتلكات بما فيها مولدات الكهرباء ونقلتها إلى صنعاء بعد أن استشعرت أنها تعيش لحظاتها الأخيرة في مأرب بعد تقدم الجيش في شبوة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر قبلية أن قيادات الحوثي تجوب صنعاء وعمران بحثاً عن مقاتلين رغم الرفض الشعبي والقبلي، مؤكدة أن رئيس الاستخبارات الحوثية عبدالله يحيى الحاكم المكنى «أبو علي الحاكم» زار عمران وعقد لقاءات مع القبائل، إلا أنه فشل في إقناعهم بتجنيد أبنائهم.

وشنت المليشيا بقيادة مشرفها في منطقة خمر منصور الحمزي حملة اختطافات واسعة للشباب بزعم الضلوع في محاولة اغتيال «أبوعلي الحاكم».