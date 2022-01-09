اتهمت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان والتنمية اليوم (الأحد) مليشيا الحوثي بتلويث مناطق مديريات عسيلان وبيحان في محافظة شبوة بالألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة وتفخيخ المنازل والطرقات، محذرة من أن تلك الألغام تمثل خطورة شديدة على المدنيين.وأعلنت المنظمة سقوط أعداد من المدنيين قتلى وجرحى في تلك المناطق جراء انفجار الألغام، مؤكدة أنها اطلعت على تقارير عن مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب الألغام الحوثية. وطالبت المنظمة النازحين بالتريث في العودة إلى منازلهم في بيحان وعسيلان حتى يتم تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب، مشيدة بالجهود التي تبذلها الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية الذي يسهم في تمكين النازحين من العودة لمنازلهم وممارسة أنشطتهم الحياتية بأمان. ودعت المنظمة مليشيا الحوثي لتسليم خرائط زرع الألغام في مديريات بيحان الثلاث للمساعدة في حفظ أرواح المدنيين. وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها والضغط على قيادة الحوثيين لتسليم الخرائط للحيلولة دون سقوط مزيد من المدنيين.وكان المرصد اليمني للألغام دعا في وقت سابق المواطنين في جميع مناطق عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة إلى الحذر والنازحين إلى التريث وعدم العودة السريعة إلى منازلهم، نظرا للتلوث العالي من الألغام والعبوات والذخائر غير المنفجرة. وأكد المرصد ‏مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، خلال اليومين الماضيين، نتيجة انفجار ألغام زرعها الحوثيون في مديرية عسيلان.