أكد مصدر عسكري لـ«عكاظ» اليوم (الأحد) اقتحام ألوية العمالقة مديرية عين بمحافظة شبوة وتحريرها من المليشيا الحوثية، متوقعاً إعلان شبوة محافظة محررة بالكامل خلال ساعات.وفي مواجهة الهزائم المتوالية، فجرت مليشيا الحوثي الجسور في عقبة القندع بمديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء. ووفقاً لمصادر محلية وعسكرية، فإن المليشيا فجرت الجسور والعبارات في القندع خوفاً من التقدم المتسارع للقوات باتجاه مركز مديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء بعد تحرير مديريتي بيحان وعين بمحافظة شبوة.وأوضحت المصادر أن المليشيا في حالة انهيار كبير ولم يعد باستطاعتها تنفيذ أي عملية هجومية وأصبحت الألوية هي المتحكمة بالميدان العسكري، مؤكدة أن المليشيا لجأت في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء إلى مساكن المدنيين لاتخاذها مقرات لهم ودروعا بشرية وتصر على الضغط على القبائل لتجنيد أبنائها.وقال ناشطون يمنيون إن المليشيا الحوثية زرعت الألغام في الطريق الرابط بين مديرية عين بمحافظة شبوة ومديرية حريب بمحافظة مأرب، وأن 3 سيارات لمغتربين مسافرين انفجرت بها ألغام حوثية وهم في طريقهم إلى صنعاء عبر طريق حريب البيضاء.