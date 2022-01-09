فضح تقرير أممي تورط نظام الملالي في تهريب آلاف الأسلحة إلى مليشيا الحوثي عبر بحر العرب. وكشف تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته لجنة خبراء في مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، معلومات جديدة تدين إيران الداعم الرئيس للمليشيات الإرهابية في المنطقة.وبحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت» جورنال الأمريكية اليوم(الأحد)، فقد رجحت معلومات التقريرأن يكون ميناء «جاسك» الإيراني على خليج عمان هو مصدر آلاف الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية على مدار الأشهر الأخيرة في بحر العرب. وأفاد بأن قوارب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية جرى استعمالها في محاولات تهريب أسلحة إلى اليمن. وأكد أن الأسلحة صناعة روسية وصينية وإيرانية ويجرى نقلها عبر طرق تؤدي إلى اليمن، لكن البحرية الأمريكية حاولت إغلاق هذه الطرق على مدار سنوات مضت. وأفصحت مقابلات مع بعض أطقم القوارب وبيانات من أجهزة ملاحية عثر عليها فيها، أن مصدر تلك القوارب هو ميناء (جاسك) الإيراني. وقدم التقرير مزيدا من التفاصيل عن الدعم الإيراني للعناصر الإرهابية المسلحة في الشرق الأوسط.وكانت الخارجية الأمريكية حذرت في ديسمبر الماضي من أن تهريب إيران الأسلحة إلى مليشيات الحوثي يعد انتهاكا صارخا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. وعثر مفتشون تابعون للأمم المتحدة سابقا على أجزاء إيرانية الصنع في حطام طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت باتجاه السعودية.وتدعم طهران عدة جماعات مصنفة إرهابية على قوائم عدة دول عربية وأجنبية أبرزها مليشيات حزب الله في لبنان والحشد الشعبي وفصائل مسلحة أخرى في العراق، ومليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.