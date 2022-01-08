كشف رئيس أركان الجيش اليمني تحقيق تقدم كبير في الجبهة الجنوبية لمأرب خصوصا في «الجوبة وملعا والفليحة». وقال في تصريحات لقناة «العربية» اليوم (السبت): «نسعى لاستعادة السيطرة على جبل البلق في أقرب وقت».

وأكد أن قوات الجيش الوطني تنسق مع تحالف دعم الشرعية لحسم المعركة في جنوب مأرب، موضحاً أن استراتيجية الجيش تتمثل في تدمير كلي لقدرات الحوثي قبل حسم المعركة، لافتا إلى أنه تم تدمير 80% من قدرات المليشيات المدعومة من إيران. فيما أفاد قائد جبهات مأرب قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة بأن طيران التحالف ساهم في منع إرسال التعزيزات إلى مليشيات الحوثي.

وقال: «سنواصل تقدمنا حتى نندمج مع ألوية العمالقة القادمة من شبوة»، موضحا أن الجيش اليمني غير استراتيجيته من الدفاع للهجوم. وأضاف «حققنا تقدمات كبيرة وسنتقدم بعد السيطرة على البلق إلى الجوبة وما بعدها».

وجدد التأكيد على أن العملية الهجومية مستمرة ولن تتوقف، وخلال الأيام الماضية استدرجنا الحوثيين إلى المناطق المفتوحة.

وشهدت محافظة شبوة خلال الساعات الماضية تقدماً كبيراً للجيش اليمني وألوية العمالقة ونجاح المرحلة الثانية من عملية «إعصار الجنوب» بتحرير مديرية بيحان، مشددا على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير «عين».

وأتت التطورات الميدانية بعد أسبوع على إطلاق الجيش اليمني والألوية حملة متزامنة على جبهات محافظتي شبوة ومأرب، حققت خلالها تقدما ملموسا في المحافظتين.