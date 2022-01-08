نوه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بالانتصارات البطولية لقوات العمالقة في شبوة وإجهاض المشروع الإيراني. وقال في اتصال هاتفي مع محافظ شبوة عوض العولقي والقائد العام لقوات العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي اليوم (السبت) إن الانتصارات البطولية التي تسطرها قوات العمالقة بالتفاف شعبي كبير، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في محافظة شبوة، رسمت معالم النصر لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالتضحيات الجسيمة والبطولات العظيمة التي سطرتها قوات العمالقة الجنوبية وفي وقت قياسي بتحرير مديريتي عسيلان وبيحان، والمعنويات العالية لتطهير بقية أراضي محافظة شبوة وما بعدها حتى تحرير كامل الوطن من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وفق خطط عملياتية عالية التنظيم والكفاءة. وجدد التأكيد على الدور المحوري المؤثر لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في تحقيق هذه الانتصارات.ووجه رئيس الحكومة قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة بتطبيع الأوضاع في المديريات والمناطق المحررة وتلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها بشكل عاجل، مؤكدا دعمه لكل الجهود الرامية لتطبيع الأوضاع والتوجه نحو الإعمار والتنمية في المناطق المحررة.