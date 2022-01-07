وصف وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة التيارات الإرهابية بأنها «جماعات هدم» كونها لا تريد الاستقرار للشعوب العربية والإسلامية، وأكد أنها ألد عدو للشعوب لأنها تتغذى على العنف والدم منذ نشأتها. وشدد على ضرورة توعية الشعوب بمدى خطورتها وفضح أكاذيبها وتعريتها أمام الجميع.وقال في تصريح له اليوم (الجمعة) إن الحضارة الإسلامية قائمة على العمران وبناء الإنسان معًا، وقائمة على القيم والأخلاق فهي حضارة إنسانية بامتياز تنطلق من إعلاء شأن الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، مضيفا أنها لا تعرف الفساد ولا الإفساد ولا الهدم ولا التخريب فهي حضارة بناء لا هدم، ومهمتنا أن نعمر الدنيا بالدين ولا نترك أحدًا من أهل الشر يخربها باسم الدين.وأكد وزير الأوقاف المصري أننا بحاجة إلى استعادة وترسيخ هذه القيم الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف لنحقق بصدق خيرية هذه الأمة، وأن نغير الصورة القاتمة التي رسمتها الجماعات الإرهابية المضللة لديننا الحنيف.