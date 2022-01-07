سقط مسؤول الدعم المالي واللوجستي لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك في قبضة السلطات العراقية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية اليوم (الجمعة).وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إنه «استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضد الجماعات الإرهابية لتجفيف منابعهم من الداعمين لداعش مالياً ولوجستياً، وبعد عملية استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لعصابات داعش في كركوك».ولفت إلى أن الداعشي اعترف على أماكن تواجد للإرهابيين، وتم تشكيل فريق عمل مختص ودك تلك الأوكار حيث عثر على وكر يحتوي على خيمة مجهزة بمواد لوجستية للمبيت فيها.وكانت السلطات العراقية قبضت أمس (الخميس) على 11 من عناصر تنظيم داعش في عمليات أمنية متفرقة.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول: إن عناصر الجهاز نفذوا واجبات نوعية مُتعددة بدأت بمحافظة الأنبار وقبضوا على 7 من العصابات التكفيرية. كما تمكن الجهاز من القبض على 4 إرهابيين، اثنان منهُم في محافظة كركوك والآخران في مُحافظتي صلاح الدين وديالى.