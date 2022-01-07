رفض رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري المشاركة في مؤتمر حوار وطني دعا إليه الرئيس ميشال عون. وبحسب بيان صادر عن مكتبه أبلغ الحريري عون خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم (الجمعة) اعتذاره عن عدم المشاركة، معتبرا أن أي حوار على هذا المستوى «يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية» المقررة في شهر مايو القادم.وكان الرئيس اللبناني دعا إلى حوار وطني عاجل يضم جميع القادة اللبنانيين من أجل التفاهم على 3 مسائل، والعمل على إقرارها، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.يذكر أن السلطات اللبنانية حددت يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، بعد أن أعلن رئيس الجمهورية تعديل موعد إجرائها. وكان مجلس النواب أعلن إجراءها في 27 مارس القادم.وتشهد علاقة الحريري بعون انقطاعاً تاماً منذ اعتذار الأول عن تشكيل الحكومة، وحينها اتهم عون بوضع العراقيل أمامه نتيجة الخصومة السياسية بين الفريقين.