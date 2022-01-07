قتل 17 من مسلحي حركة الشباب الصومالية في مواجهات مع قوات وسكان محليين بالصومال إثر هجوم استهدف مدينة وسط البلاد اليوم (الجمعة). وأفادت المصادر بأن مسلحين من المليشيا الإرهابية شنوا هجوما مفاجئا من اتجاهات عدة استهدف مدينة «بحدا» بمحافظة غلمدغ وسط الصومال.

ودارت مواجهات دامية بين قوات ولاية غلمدغ والسكان المحليين من جهة وبين المسلحين من جهة أخرى. وأفشلت القوات المحلية إدخال سيارة مفخخة إلى المدينة، فيما وقع القتال داخلها وخارجها. وأعلن مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام رسمية، أن 17 إرهابيا قتلوا جراء المواجهات.

وقُتل 5 من قيادات «الشباب» في عملية أمنية استهدفت التنظيم الإرهابي من قبل قوات خاصة بالجيش الصومالي (الخميس). وكثف الجيش الصومالي من عملياته ضد الإرهابيين في المحافظات الواقعة وسط البلاد وجنوبها. فيما أعلن الجيش الصومالي قبل نحو أسبوعين مقتل 6 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية في عملية أمنية جنوبي البلاد.