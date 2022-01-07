أفصح الجيش الإسرائيلي عن السر الذي حملته مسيّرة مليشيا «حزب الله» الإرهابي التي أسقطها خلال اليومين الماضيين. وأعلن في بيان له، اليوم (الجمعة)، أن المسيّرة كانت تضم صوراً سرية يبدو أنها لقوات خاصة تابعة للمليشيات اللبنانية خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيّرة. وقال إن قوات الجيش أسقطت في الأشهر الأخيرة مسيّرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات.وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي نشر صوراً للمسيّرة على موقعه في «تويتر» «لقد احتوت المُسيّرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب».وتابع: «يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل في القيادة الشمالية العسكرية باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله باستخدام المسيّرات، ساهمت وعززت قدرات الجيش على رصدها بعد عبورها الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية مما سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت على يد قواتنا، آخرها كان الأسبوع الماضي».وأسقط الجيش الإسرائيلي، (الثلاثاء) الماضي، طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اقتربت من الحدود بين الطرفين. وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل.