علق ما لا يقل عن 20 شخصاً في مكتب حكومي عقب انفجار في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية اليوم (الجمعة).وذكرت صحيفة «بيبولز ديلي» الحكومية أن الانفجار وقع بعد منتصف النهار وتعود أسبابه إلى «تسرب للغاز مفترض» في كافتيريا أحد المكاتب الحكومية، مؤكدة أن فرق الإنقاذ باشرت الحادثة.وكان ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا مصرعهم أخيراً، وأصيب 37 آخرون، إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز في مدينة شيان بمقاطعة هوبي وسط الصين. وأفادت وسائل إعلام رسمية في هونج كونج حينها، بأن السلطات أنقذت أكثر من 100 شخص من تحت الأنقاض، من بينهم 37 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة.