بدعم من رجال القبائل والمقاومة الشعبية، وإسناد طائرات التحالف، حقق الجيش اليمني الوطني تقدما على جبهات عدة في مأرب الواقعة شمال شرق العاصمة صنعاء، فيما لا تزال المعارك متواصلة في محافظتي مأرب وشبوة. وأظهرت مقاطع فيديو مصورة اقتحام قوات الشرعية مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الجنوبية لمأرب. وأكدت مصادر يمينة أن قوات الجيش الوطني مستمرة في تقدمها على الجبهتين، وحققت خلال اليومين الماضيين إنجازات كبيرة. في وقت تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة، ما أدى إلى فرار العشرات من عناصرها إلى عدد من الجبهات.وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الخميس)، تنفيذ 28 عملية استهداف للمليشيا في مأرب، و35 عملية في شبوة، خلال 24 ساعة. وأكد أن الضربات في مأرب دمرت 19 آلية للمليشيات وقتلت 150 عنصراً.يذكر أن الجيش اليمني حقق خلال الأيام الماضية تقدما ملموسا في محافظتي مأرب وشبوة.ومنذ مطلع 2021 كثفت مليشيا الانقلاب المدعومة من طهران استهدافها لمأرب بالطائرات المسيرة ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين رغم التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين.