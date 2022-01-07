شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري، على أن العلاقات الأخوية القائمة بين السعودية ولبنان أعمق من أن ينال منها فشل تصريحات غير مسؤولة وعبثية، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه، ويقينها بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق.

وقال بخاري: «لبنان دولة رسالة ولن يسمح بأن يكون ممرّاً أو مستقرّاً لأيّ قوى ظلامية تستهدف المساس بأمنه واستقراره وعروبته، والسعودية تتقاسم مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة».

وأشار سفير خادم الحرمين إلى أن إصرار ما يسمى بـ «حزب الله» الإرهابي على فرض سيطرته على إرادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية هو المعطِّل الحقيقي للسلم والأمن في لبنان، داعياً الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأمنها واستقرارها، والتي تنطلق من لبنان.

وأضاف: «المملكة تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة، والرياض تأمل بأن يُغلِّب الأفرقاء السياسيين المصلحةِ اللُّبنانية العُليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة».

وأعرب بخاري عن أمل المملكة بأن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها، مشدداً على أن أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يُهدد الأمن القومي العربي.

وتابع: «السعودية تستشعر آمال وآلام العرب والمسلمين وترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها وأمنها، وتؤكد المملكة حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق للبنان».

واعتبر بخاري أن من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حالياً شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية.