قالت وزارة الداخلية في كازاخستان اليوم (الخميس): إن 18 من أفراد قوات إنفاذ القانون لقوا حتفهم حتى الآن في اشتباكات مع المحتجين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم اعتقال 2298 محتجّا.

من جهة أخرى دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخي، مختار تليوبردي، إلى حل الأزمة التي تشهدها كازاخستان سلميا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن تحدث مع تيلوبردي حيال حالة الطوارئ القائمة في كازاخستان، وأكد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسات الدستورية الكازاخية وحرية الإعلام في كازاخستان، كما شدد على أهمية حل الأزمة عبر الطرق السلمية.