أحرق محتجون من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تمثال قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والذي قتلته واشنطن في غارة جوية قرب مطار بغداد مطلع 2020، وذلك في شهر كرد مدينة الأكراد الواقعة وسط إيران.

ووثق مقطع فيديو متداول تم التقاطه، الواقعة احتجاجاً على على سياسات النظام الإيراني وسوء الأوضاع والخدمات.

وأفادت شبكة مجاهدي خلق داخل إيران، بتواصل احتجاجات مختلف شرائح الشعب الإيراني يوم الأربعاء 5 يناير ضد نظام الملالي الكهنوتي.

وكان موظفو العدالة في أصفهان احتشدوا أمام القضاء في المدينة للاحتجاج على قلة رواتبهم. وفي أصفهان، احتج ممثلو المزارعين على عدم إعطائهم حصتهم المائية.