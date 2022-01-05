قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه يتعين على الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على التصدي للتحديات. وشدد في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي اليوم (الأربعاء)، على ضرورة إنهاء «الأزمات الملحة» في المنطقة.في غضون ذلك، اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية 8 عناصر من تنظيم داعش في 3 محافظات.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبر «تويتر» اليوم: إنه جرى اعتقال 4 عناصر في محافظة بغداد كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع دجلة، 3 عناصر في كركوك وعنصر في ديالى.وفي 29 ديسمبر، أعلن داعش إعدامه ضابطا بوزارة الداخلية بعد أيام قليلة من خطفه، بحسب ما نشر التنظيم في حسابات له بمواقع التواصل، وفيها بث فيديو وصورة لنحره مدير جوازات مدينة الأعظمية في بغداد العقيد ياسر الجوراني.وكانت عناصر من التنظيم الإرهابي خطفوا الجوراني و3 من أصدقائه، حين كانوا قبل أسبوعين في رحلة صيد برية عند بحيرة «حمرين» في محيط قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فأعدمت اثنين منهم، بينما تمكنت القوات العراقية من تحرير الثالث إلا أنه توفي بعد عملية تحريره.وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الجوراني نُحر بالفعل، وأن الجيش نفذ عمليات أمنية في المنطقة وعثر على جثث بعض المختطفين.