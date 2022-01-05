في ما وصفته مصادر مصرية بأنه «اجتماع استعراضي»، عقد مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد أول جلسة حكومية له اليوم (الأربعاء) بموقع سد النهضة في إطار إجراء تقييمه للـ100 يوم لجميع الوزارات والمؤسسات.وناقش الاجتماع بحسب التلفزيون الرسمي تقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى خلال الـ100 يوم الماضية، وتحديات الاقتصاد في ظل ما تشهده إثيوبيا من حرب شمالي البلاد ضد جبهة تحرير تيغراي المصنفة إرهابية.وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فتسوم أسفا خلال الاجتماع أداء الاقتصاد والتحديات التي تواجه إثيوبيا اقتصاديا. وقالت إنه على الرغم من صعوبة الوضع في البلاد، فقد حقق قطاع الاقتصاد الكلي تقدمًا جيدًا خلال الـ100 يوم الماضية.وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، تم تحقيق عائدات مالية بلغت أكثر من 800 مليون دولار في الـ100 يوم الأولى من تجارة التصدير.ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الاقتصاد قد حقق نتائج جيدة، إلا أنه واجه العديد من التحديات بسبب الحرب التي تشهدها إثيوبيا في الشمال.ويتوقع أن تعلن إثيوبيا خلال الأيام القادمة إنتاج أول طاقة كهربائية من السد الذي بلغت نسبة البناء به 82% وفق تصريحات لكبار المسؤولين الحكوميين بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاوات من توربينين يغطيان 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء.يذكر أن المفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق. وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.