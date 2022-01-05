تفاقمت الاحتجاجات في أوكرانيا ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، وقد تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسمع دوي إطلاق نار قرب مكتب عمدة مدينة ألماتي.وكانت احتجاجات عنيفة خرجت أمس (الثلاثاء)، دفعت توكاييف إلى إعلان حالة الطوارئفي ألماتي كبرى مدن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفي منطقة مانجيستو المنتجة للنفط في غرب البلاد.وأفاد مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بأنه قبل استقالة الحكومة، وعين علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائبا أول لرئيس الوزراء، قائما بأعمال رئيس الوزراء. يشار إلى أن عسكر مامين كان يترأس حكومة كازاخستان منذ 25 فبراير 2019.وكانت تطبيقات المراسلة (تلغرام وسيغنال وواتساب) توقفت عن العمل في البلاد مساء أمس، بعد أن نزل الآلاف إلى الشوارع في الدولة الغنية بالنفط للتعبير عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.وأعلنت الشرطة في كازاخستان، (الأربعاء)، اعتقال أكثر من 200 شخص وإصابة عشرات من أفرادها بجروح بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز هزت مدنا عدة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.وأشعل فتيل الاحتجاجات ارتفاع أسعار الغاز في البلاد، لكنّ الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تلبية لمطالب المحتجين لم تسهم في تهدئة غضبهم.وتم تعيين نائب رئيس الإدارة الرئاسية مراد نورتلو، في منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي. كما عيّن الرئيس مساعدته ييرلان كارين، وزيرا جديدا للدولة، بعد أن أقال كريم بيك كوشيرباييف، الذي شغل هذا المنصب منذ سبتمبر 2019.