تتواصل الهزائم والانتكاسات الحوثية في محافظة شبوة، إذ حرر الجيش الوطني اليمني اليوم (الأربعاء) منطقة الصفراء والسليم التابعة لمديرية عسيلان بمحافظة شبوة والسيطرة على معسكر اللواء 163، وفقاً للمسؤول الإعلامي لألوية العمالقة.وأقرّت مليشيا الحوثي بمصرع 23 مسلحاً حوثياً خلال الساعات الماضية في محافظتي مأرب وشبوة، وأعلنت اليوم تشييعهم بينهم قيادات كبيرة أبرزهم القيادي الحوثي العميد أحمد الشامي أركان حرب الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، ونائبه أبو هادي غلاب، ووكيل محافظة شبوة المعين من الحوثيين أحمد الحمزي بغارة لتحالف دعم الشرعية.وأكدت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي قصفت اجتماعاً ضم وكيل محافظة شبوة، ومحافظ المهرة القعطبي الفرجي ومحافظ لحج أحمد جريب اللذين أصيبا في الغارة ونقلا إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج.وواصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات الشرعية نزع الألغام الحوثية التي زرعتها المليشيا بكثافة في المناطق الآهلة بالسكان.وأعلن مدير أمن شبوة العميد الركن عوض الدحبول القبض على خلية حوثية في حوزتها أجهزة تنصت ومراقبة، موضحا أنها كانت تعمل على رصد ومتابعة قادة عسكريين وتخطط لزرع عبوات ناسفة لاستهدافهم.وأشار إلى أن التحقيق جارٍ مع عناصر الخلية الحوثية لمعرفة المزيد من المعلومات، متوعداً بالضرب بيد من حديد وملاحقة فلول المليشيا الحوثية في كل مكان والقضاء عليها.