حرر الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) مفرق الحمى ومدينة النقوب، مركز مديرية بيحان، واستكمل تطهير قرى الأهجيرة والنويدرية وجبال سبيعان شمال مديرية عسيلان بمحافظة شبوة شمال شرق اليمن. وأعلن قيادي عسكري لـ«عكاظ»، تحرير النقوب، مركز مديرية بيحان، مؤكدا أن المليشيا الحوثية في منطقة الصفراء معزولة ومحاصرة الآن. وقال إن السيطرة على مفرق الحمى ومدينة النقوب تشكل ضربة قاصمة للمليشيا الحوثية كونها مركزا استراتيجيا مهما عسكرياً وجغرافياً وشريان إمداد للمليشيا الحوثية في مناطق عدة بما فيها الصفراء وجنوبي مأرب، لافتا إلى أن الفرق الهندسية بدأت أعمالها لتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في مختلف المواقع فيما تتواصل العمليات والتهيئة الجوية من تحالف دعم الشرعية.وقال شهود عيان لـ«عكاظ»: لم تستطع المليشيا الحوثية الصمود لدقائق أمام ضربات القوات الحكومية وشوهدت تحمل ما تستطيع من أفرادها في دوريات وتفر تاركة جثث قتلاها متناثرة في الوديان والجبال.ووصف مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول، تحرير مديريات شبوة بالانتصار للإرادة اليمنية، مؤكداً أن التحام قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة وأجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها في شبوة ضربة قاصمة للمليشيا الحوثية.ولفت إلى أن محافظ شبوة عوض محمد العولقي وجه الأجهزة الأمنية بفرض الأمن في المديريات المحررة، وتطبيع الحياة العامة وعودتها لسابق عهدها، وأكد أن أبناء اليمن وشبوة على وجه الخصوص لن يقبلوا أن تكون بلادهم خنجرا إيرانيا في خاصرة العرب والمسلمين.وتتزامن الانتصارات في شبوة مع انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا بمحافظة مأرب، إذ أكدت مصادر عسكرية اليوم تقدم الجيش الوطني في جنوبي مأرب والسيطرة على عدد من المواقع ودمرت عددا من التعزيزات والأسلحة الحوثية. وأفادت بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت في غارات رتلا حوثيا يتكون من 4 عربات مدرعة بما تحمله من الأفراد والأسلحة و4 دوريات.