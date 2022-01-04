ضرب فايروس كورونا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل. وأعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم (الثلاثاء)، إصابة الغزواني بالفايروس المستجد. وأفادت بأن الرئيس خضع لفحوصات بعد إصابته بالزكام، وأن التحاليل أظهرت إصابته بكورونا.وشهدت موريتانيا في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات، وقررت البلاد إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي الفايروس.من جهتها، أعلنت حركة حماس اليوم إصابة رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل بفايروس كورونا بعد مخالطته أحد المصابين. ووصفت أعراض المرض على مشعل بأنها «طفيفة»، وقالت في بيان إن مشعل يتابع مهماته ومسؤولياته من محجره في المنزل.وأودى الوباء بما لا يقل عن 5.441.446 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين.وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات، حيث قضى 826.064 شخصاً، تليها البرازيل والهند وروسيا. وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.