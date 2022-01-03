دان السفير اليمني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني، اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية للسفية المدنية «روابي» قبالة سواحل الحديدة. وقال السفير الزنداني في تصريح له اليوم (الإثنين)، إن مليشيا الحوثي تقدم أدلة أكثر وضوحاً على عنفها ودمويتها وإرهابها الممنهج بتوجيهات إيرانية، ما يهدد مصالح العالم في أهم طرق الملاحة الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى التداعي السريع لوضع حد لهذا الإرهاب الممنهج قبل أن يصبح تنظيماً دولياً يهدد مصالح العالم وتجارته ويمثل نموذجاً لتنظيمات إرهابية مماثلة. وحمل الزنداني مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن فعلها الإجرامي وقرصنة السفن المدنية، مطالبا إياها بإخلاء السفينة فوراً ودون شروط.