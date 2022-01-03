أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الاثنين) عزمه زيارة السعودية في شهر فبرايرالقادم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسبق أن أعلن أردوغان أواخر العام الماضي عزمه زيارة دولة الإمارات في الشهر نفسه.

وقالت تركيا في نهاية العام الماضي إنها تسعى لتبديد أجواء التوتر في علاقتها مع محيطها الإقليمي.

وكانت الدبلوماسية التركية طوال العام الماضي تعمل تحت ضغط توترات شابت علاقتها بالعديد من الدول أبرزها اليونان وقبرص ومصر والسعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إضافة إلى لاتحاد الأوروبي ودول الناتو.

وعمدت أنقرة خلال الشهور الأخير من العام الماضي إلى رأب التصدعات في علاقاتها الدولية في ظل ضغوط اقتصادية هائلة مع تراجع الليرة التركية لمستو قياسي.