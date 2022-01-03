كشفت وسائل إعلام أفغانية أن مولوي أمان‌ الدين منصور أحد قادة حركة طالبان اختطف أثناء مرور موكبه بالقرب من ولاية بنجشير شمالي أفغانستان اليوم (الإثنين).وأفادت المقاومة الشعبية الأفغانية بزعامة أحمد مسعود في قناتها عبر «تلغرام»، أن قوة من حركة طالبان كانت قادمة من ولاية بدخشان شمال أفغانستان باتجاه ولاية بنشجير للتمركز فيها، وأثناء اقترابها من المدينة جرى التعرض لها.وقال إن قائد هذه المجموعة في حركة طالبان الذي جرى اختطافه يدعى مولوي أمان ‌الدين منصور، وذلك بعد محاصرة موكبه والاشتباك مع حمايته وقتلهم، مضيفة أنه «جرى نقل مولوي إلى جهة مجهولة».