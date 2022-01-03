أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين) مقتل 9 عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له في كمين نصبه «داعش» في منطقة البادية السورية. وأفاد بأن عناصر التنظيم استهدفوا عبر كمين رتلاً عسكرياً ضمّ آليات عدة قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور الشرقية في منطقة تضم منشآت نفطية وغالباً ما يشنّ التنظيم هجمات فيها.كما أدى الكمين إلى مقتل 9 عناصر من قوات النظام ومسلحين موالين لها، إضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: «قتل خمسة عسكريين وأصيب 20 آخرون بجروح»، جراء تعرّض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي من قبل مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي.يذكر أن التنظيم الذي انحسر بشكل كبير في سورية والعراق لا يزال يشن بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد وآليات عسكرية في منطقة البادية المترامية الأطراف، الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور عند الحدود مع العراق، وهي المنطقة التي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم منذ إعلان إسقاط خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.وفي نوفمبر الماضي وثق المرصد مقتل 13 مقاتلاً موالياً لقوات النظام في كمين مشابه نصبه عناصر التنظيم.ومع ازدياد هجمات التنظيم على قوات النظام، تحوّلت البادية مسرحاً لاشتباكات تتخللتها أحياناً غارات روسية دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.ومنذ 24 مارس 2019 وثّق المرصد مقتل نحو 1625 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة الى 165 مقاتلاً موالين لطهران من غير السوريين، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لداعش.