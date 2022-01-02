حذر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك من أن السلاح الإيراني المتواجد بين أيدي مليشيا الحوثي يشكل تهديدا لدول الجوار والملاحة الدولية. وقال في مقابلة مع قناة «العربية» اليوم (الأحد) إن إيران تريد السيطرة على مأرب للسيطرة على كامل البلاد.وأفاد بأن استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع تدعم جبهة مأرب. وأضاف أن إيران تقدم أسلحة نوعية لمليشيات الحوثي في معاركها على الجبهات ضد الجيش اليمني الوطني. وأكد رئيس الحكومة وجود تغيير جوهري على مشهد العمليات العسكرية في مختلف الجبهات ضد المليشيات.وحول تقدم قوات الشرعية في شبوة خلال الأيام الماضية، أوضح أن تلك الخطوات تمثل ما سعى إليه اتفاق الرياض من توحيد القوى لمواجهة المليشيات الحوثية.وشدد عبد الملك على أن اليمنيين سئموا من الخلافات التي تؤخر استكمال تحرير البلاد من الحوثيين، مجددا التأكيد على أن اتفاق الرياض فرصة نادرة للإصلاحات في كل المجالات وتوحيد الصفوف.