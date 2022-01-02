نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن 10 عمليات استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، وأوضح في بيان اليوم (الأحد) أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 70 عنصراً إرهابياً.فيما أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع تدعم جبهة مأرب، لافتا إلى أن إيران تريد السيطرة على مأرب للسيطرة بشكل كامل على اليمن. وجدد اتهام إيران بتقديم أسلحة نوعية لمليشيا الحوثي الأمر الذي يهدد دول الجوار والملاحة الدولية.من جهته، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي جراء قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات لهم شمال مديرية عبس غرب محافظة حجة. ولفت إلى أن قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة تواصل التقدم في جبهات القتال غرب شبوة، وسط ما وصفه بالانهيار الواسع في صفوف الحوثيين.