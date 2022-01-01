أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية مساء اليوم (السبت) أن 5 من قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري قتلوا في مواجهات مع مسلحين جنوب شرق البلاد. وأفادت وكالة أنباء «إيرنا» الحكومية الرسمية بأن المواجهات اندلعت في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.وذكرت أن 5 من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم فيما قتل 6 مسلحين (لم تحدد هويتهم) وأصيب خمسة آخرون منهم بجروح.ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن هوية المجموعة المسلحة التي هاجمت قوات فيلق القدس وهي قوات برية تابعة للحرس الثوري تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان.ووفقا لتقارير إخبارية فإن قوات الحرس الثوري وبدعم من الشرطة المحلية فرضت إجراءات أمنية مشددة في منطقة كورين بسبب شدة المواجهات.وتعد محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان من المحافظات الأكثر فقراً في إيران، كما تتعرض المحافظة إلى التهميش والتمييز بسبب سياسات النظام كون غالبية سكانها من أبناء الطائفة السنية.