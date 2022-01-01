في احتفال طائفي، استدعى أنصار «الحشد الشعبي» قادة أذرع المليشيات الإيرانية في المنطقة، وعرضوا في جوالاتهم صوراً لزعيم المليشيا الحوثية الإرهابي عبدالملك الحوثي وقائد مليشيا «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، وملالي طهران خلال الذكرى الثانية لمقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس ورئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس في بغداد بطائرة أمريكية.

وشهد التجمع حضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس مليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض، وقادة المليشيات المدعومة من طهران.

وأفصحت الصور المتداولة عن طبيعة المخطط الإرهابي الذي تديره إيران ويشارك فيه الحشد الشعبي الذي يستهدف أمن المنطقة، وتسبب في جرائم قتل واغتيالات.

وردد أنصار الحشد شعارات تدعو إلى نشر الفوضى والإرهاب واستهداف القوات الأمريكية، فيما شهدت بغداد قطعا للشوارع الرئيسية بالتزامن مع انطلاق المظاهرة وعرقلة الحياة العامة.

وعلق ناشطون يمنيون على ظهور صورة الإرهابي عبدالملك الحوثي في فعاليات الحشد الشعبي، مؤكدين أنها رسالة واضحة عن تورط تلك المليشيات في تأجيج الصراع في اليمن والوقوف وراء جرائم الإبادة التي يتعرض لها المدنيون إلى جانب خبراء «حزب الله» وإيران. وأفادوا بأن الشعب اليمني كان ولايزال يقف مع الشعب العراقي ويرفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية.