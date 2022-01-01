حرر الجيش اليمني الوطني اليوم (السبت) مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بالكامل بعد سيطرته على جبل بن عقيل المطل على مركز المديرية وسوقها الرئيسي بعد ساعات من إطلاقه العملية العسكرية.وقال مصدر عسكري لـ«عكاظ» إن القوات سيطرت على حيد بن عقيل والهجر والخيالة والعكدة والمحكمة بمديرية عسيلان والعمليات مستمرة، مؤكدا أن المليشيا تفر أمام القوات تاركة قتلاها وآلياتها.ونوه بالتغطية الجوية الدقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي كان لها الدور الأبرز في تهيئة ميدان المعركة قبيل عملية الاجتياح، لافتا إلى أن القوات تواصل عملية التمشيط للمواقع المجاورة لمديرية عسيلان وملاحقة فلول الحوثي.وذكرت المصادر أن القوات تقترب من قطع الإمدادات عن منطقة الصفراء، وأن المليشيا فرت من مواقعها نحو مديرية بيحان العليا التي بدأت فيها قبائل بلحارث تنفيذ عمليات ضد تجمعات الحوثي، إذ دمرت عددا من الدوريات ومخازن الأسلحة.وأضافت أن المليشيا في حالة انهيار كبير على مختلف الأصعدة، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجيش اليمني بأقل الخسائر وتجتاح أوكار المليشيا، مشيداً بالانتفاضة القبلية الداعمة للقوات الحكومية والرافضة لوجود الحوثي وجرائمه.