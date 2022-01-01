كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أن الصاروخ الإيراني الذي أطلقته طهران، الخميس، فشل في بلوغ السرعة الكافية لوضع 3 أقمار صناعية في المدار، لكن وصل إلى ارتفاع 290 ميلاً (470 كم).

وأفادت الصحيفة في عددها الصادر، أمس (الجمعة)، بأن التلفزيون الرسمي الإيراني تحدث عما وصفه بالإطلاق الناجح لصاروخ «سيمُرغ» الحامل لثلاثة أقمار صناعية، وراقبت الأقمار الصناعية للقوى الغربية الاستعدادات لإطلاق هذا الصاروخ، الذي انطلق من قاعدة خميني الفضائية، في منتصف ديسمبر.

ولفتت إلى أن القوى الغربية تراقب عن كثب برنامج إيران الفضائي، وتعتبره ذا «استخدام مزدوج»، فبالإضافة إلى كونه جزءا من جهد حقيقي لإطلاق أقمار صناعية، فإنه يشمل أيضا تقنية الصواريخ الباليستية.

وبالتزامن مع الجولة الثامنة من محادثات فيينا، حاولت إيران التلويح بإحدى أوراقها في مجال الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، وأعلنت وزارة دفاع ؤؤعن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي سيمُرغ، لكن الصحفيين المحليين كشفوا عدم صحة الخبر، وعاد المتحدث باسم الدفاع الإيراني معلنا فشل المحاولة في بلوغ أهدافها.

يذكر أنها المرة الخامسة على التوالي التي تحاول إيران إرسال قمر صناعي إلى مدار الكرة الأرضية وهي تفشل إلا أن الحرس الثوري سبق وأن أعلن النجاح في وضع قمر نور العسكري في الفضاء.