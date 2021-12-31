أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 100 حوثي وتدمير 11 آلية لمليشيا الانقلاب خلال 19 عملية استهداف في مأرب في آخر 24 ساعة. وذكرت مصادر موثوقة اليوم (الجمعة) أن جبهات غرب محافظة شبوة في مديرية مرخة والصفراء تشهد اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي منذ فجر اليوم. وأضافت المصادر أن هذه الاشتباكات تجري بين ألوية العمالقة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية لمحافظة شبوة.وقد تصاعدت حالة الرفض والمقاومة الشعبية لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني ومحاولاتها السطو على أراضي وممتلكات المواطنين وتسليمها لعناصرها القادمين من صعدة.