اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» بتحويل أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا. وقال لافروف في مقابلة أوردتها وكالة «سبوتنيك» اليوم (الجمعة):، إن دول الحلف تبني قواعد في أوكرانيا، وتستخدم أراضيها لإجراء مناورات عسكرية على مدار العام. وأضاف أن دول الناتو أجرت في عام 2021 سبع مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، مرجحا زيادتها في 2022 إلى 10 مناورات، وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الأوكراني. ولفت لافروف إلى أن عدد العسكريين الأوكرانيين والغربيين المشاركين في هذه التدريبات سيتضاعف تقريباً مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 64 ألفاً. وحذر من أن هذه التدريبات مرتبطة بمفهوم واحد ولها توجه مناهض لروسيا، مؤكداً أن كل تلك الحقائق لا تجعلك في حالة تفاؤل. وأعرب الوزير الروسي عن أسف موسكو كون الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان التطلعات العسكرية لأوكرانيا.وكان نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين حذر من خطر نشوب صراع مسلح في ظل التوترات بين بلاده وحلف شمال الأطلسي بسبب استفزازاته المباشرة. وقال فورمين إن الناتو يجري كل عام 30 مناورة كبيرة تتضمن سيناريوهات حرب ضد روسيا.وأعلنت موسكو (الأحد) الماضي عودة أكثر من 10 آلاف جندي روسي إلى قواعدهم بعد إجراء تدريبات استمرت شهراً في جنوب البلاد. وجاءت تلك المناورات قرب الحدود الأوكرانية، خصوصاً في ذروة التوتر بين موسكو والغرب.