أوقفت السلطات التونسية، اليوم (الجمعة)، القيادي الإخواني نورالدين البحيري. وأذنت النيابة العامة التونسية بوضعه في مركز الإيقاف. وأفادت المصادر بأن هذه الإيقافات التي تقوم بها السلطات الأمنية تأتي بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بسحب البساط من تحت أقدام إخوان تونس وبعد قرارات 25 يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان الذي يقوده «الإخوان».ويلقب البحيري وهو وزير عدل سابق بالعقل المدبر للإخوان، ويواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حزب النهضة بالاغتيالات السياسية.ونورالدين البحيري قيادي إخواني شغل منصب وزير عدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.وينتمي البحيري إلى حركة النهضة منذ سنة 1977، وسجن بين شهري فبراير وسبتمبر1987.