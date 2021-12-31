أعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 وإصابة 297 من المحتجين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس (الخميس). وأفادت الشرطة، في بيان لها اليوم (الجمعة)، بأن القتلى الأربعة والمصابين سقطوا في محلة أم درمان بولاية الخرطوم، إضافة إلى إصابة 49 من قوات الشرطة منهم ضابطان.وأكدت حرق 3 مركبات تابعة لها في محلة شرق النيل، إضافة إلى إصابة جندي بولاية الجزيرة وثلاثة في ولاية كسلا. وأضاف بيان الشرطة أن المظاهرات شهدت مشاركة «متفلتين وأصحاب غرض» انحرفت بها للمواجهة مع القوات بدلاً من التعبير السلمي عن مطالبهم.وعبرت عن أسفها واستنكارها إلى أي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت إلى خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة. ودعت رئاسة قوات الشرطة إلى الالتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سويّاً لفضح أصحاب الغرض ومعتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم وعلى رأسها الفوضى وعدم الاستقرار.