تشهد جبهات غرب محافظة شبوة في مديرية مرخة والصفراء مواجهات متقطعة وتبادل للقصف المدفعي منذ فجر اليوم (الجمعة). وأفاد شهود عيان بأن هذه الاشتباكات تجري بين ألوية العمالقة ومليشيا الحوثي الانقلابية، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية للمحافظة.من جهة أخرى ، أفادت مصادر محلية بمقتل القيادي الحوثي محمد عبدالله عذري، المعين من قبل مليشيا الانقلاب مديراً لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران شمالي البلاد.وقالت المصادر إن عذري قتل يوم أمس (الخميس)، برصاص مسلحين من أبناء المنطقة أثناء شنه حملة عسكرية ضد المواطنين.فيما تتصاعد عمليات الرفض والمقاومة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران رفضاً لمحاولاتها السطو على أراضي وممتلكات المواطنين وتسليمها لعناصرها القادمين من محافظة صعدة.يذكر أنه في شهر أغسطس الماضي، هاجم مسلحون قبليون إدارة أمن مديرية قفلة عذر، وقتلوا وأصابوا عدداً من عناصر المليشيا الحوثية.