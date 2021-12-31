جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع لمدة 4 سنوات تفويض لجنة لمكافحة الإرهاب، التي تم إنشاؤها في نهاية 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر. وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب التي تتمثل فيها الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بموجب القرار 1373 بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وقال المجلس في بيان له مساء أمس (الخميس): إنه قرر في اجتماع افتراضي أن تحتفظ الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بوضعها كمهمة سياسية خاصة حتى 31 ديسمبر 2025. يذكر أن التجديد مشروط بإصدار تقارير مرحلية في مارس 2022 وديسمبر 2023 بموجب قرار يحمل الرقم 2617 لسنة 2021 تبناه مجلس الأمن، وهو آخر نص يعتمده هذا العام. وتسعى لجنة مكافحة الإرهاب إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع الأعمال الإرهابية على أراضيها وفي العالم من تبادل المعلومات إلى التعاون القضائي ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب. وتضم إدارة اللجنة نحو 40 مسؤولاً معظمهم من الخبراء القانونيين.