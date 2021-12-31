هزّت جريمة شنيعة العراق، أمس (الخميس)، راح ضحيتها 20 مدنياً بعد أن أقدم شخص مطلوب على إطلاق النار على أفراد عائلته في منزله أثناء محاولة اعتقاله، من بينهم 12 طفلا، وجميعهم لقوا حتفهم.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أفادت قيادة عمليات بابل أمس (الخميس) بأن «قوة أمنية نفذت واجباً في منطقة جبلة بحق مطلوبين مختبئين في منزل أطلق صاحبه النار على القوة الأمنية، ما أسفر عن إصابة منتسبين اثنين»، مشيرة إلى أن «قوة أمنية من قوات سوات حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أن جميع أفراد عائلته والبالغ عددهم 20 مدنياً قد قتلوا وهم داخل المنزل».

ووفقا لـ«العربية»، أكد مصدر خاص لشبكة رووداو الإعلامية، أن الأطفال الـ12 قتلوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في الرأس.