



كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية النقاب عن توقيع صفقة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها اليوم (الجمعة): إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة الأمريكية لشراء عدد 12 طائرة هليكوبتر من طراز (سي.إتش-53 كيه) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وطائرتين للتزود بالوقود من طراز (كيه.سي-46) من إنتاج شركة بوينج.وقدرت الوزارة القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 3.1 مليار دولار. ووفقا للبيان فإن من المقرر وصول أول طائرات لإسرائيل في 2026. والصفقة التي تم توقيعها أمس (الخميس)، تأتي في إطار تطوير قدرات سلاح الجو الإسرائيلي، وتشمل خيار شراء ست طائرات هليكوبتر إضافية، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.



وكشف البريجادير جنرال شمعون سينسيبر مدير الموارد بسلاح الجو لراديو الجيش الإسرائيلي ، أن تسليم طائرتي إعادة التزويد بالوقود لن يكون قبل عام 2025. وأضاف أن إسرائيل تحاول تقديم موعد تسليم الطائرتين، وتريد في النهاية 4 طائرات منها.وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات التزويد بالوقود ربما تكون حاسمة لتنفيذ ضربة جوية لمنشآت نووية إيرانية، وهي ضربة تهدد بها إسرائيل منذ فترة طويلة.



وأوضح سينسيبر أن قدرات التزويد بالوقود في سلاح الجو حاليا كافية للمهام المطلوبة في الوقت الحالي.