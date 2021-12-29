أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء)، في قصر بيان. وخاطب ولي العهد الوزراء الجدد بقوله «إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد». ونوه الشيخ مشعل إلى تطلعه بكل أمل وتفاؤل أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلاد. ودعا الوزراء الجدد إلى الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به.وأصدر ولي عهد الكويت أمس (الثلاثاء)، أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.وتتألف الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، هم: أحمد منصور الأحمد الصباح وزيرا للداخلية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.إضافة إلى عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.وضمت الحكومة أيضا رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة دولة للشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وحمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة، وخالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة.وتولى عبدالوهاب محمد الرشيد في التشكيلة الجديدة وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة.وكلف مبارك زيد العرو المطيري بوزارة الدولة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وشغل محمد عبيد الراجحي منصب وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.