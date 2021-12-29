أبصرت الحكومة الكويتية الجديدة النور، أمس (الثلاثاء)، بعد أن أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا بتشكيلها برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وتضم 15 وزيرا، هم: حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، د. محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، د. حمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة، د. خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة، عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب، فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة، مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة. وقدمت الحكومة السابقة برئاسة الشيخ صباح الخالد استقالتها في الثامن من نوفمبر الماضي لأمير البلاد عشية جلسة استجواب في مجلس الأمة (البرلمان). وكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في ديسمبر 2020. واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي، بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء. ثم كلّفه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس الماضي، لكنها استقالت للمرة الثانية بعد أشهر من مباشرة مهماتها.