قصفت طائرات إسرائيلية ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية ما أشعل الحرائق في الميناء، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي السوري اليوم (الثلاثاء)، في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي خلال شهر واحد. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الذي تعرض له مرفأ مدينة اللاذقية بعدة صواريخ استهدف حاويات تضم أسلحة وذخائر لا يُعلم مصدرها. ولفت إلى أن القصف تسبب في اشتعال النيران ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرفأ والمباني والمنشآت السياحية المحيطة به.وأضاف أن هذا الاستهداف هو الثاني لمرفأ اللاذقية خلال ديسمبر الجاري بعد الهجوم الذي شنته طائرات إسرائيلية على الميناء في السابع من الشهر ذاته مستهدفة حاويات عبارة عن شحنة أسلحة تابعة للفصائل الإيرانية.ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله: إن إسرائيل شنت هجوما جويا بالصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية استهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري ما أدى إلى اشتعال حرائق وحدوث أضرار مادية كبيرة.وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة القصف الإسرائيلي.وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة مواقع لجيش النظام خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لمليشيا حزب الله. وأدى قصف إسرائيلي في 24 نوفمبر إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود من النظام السوري، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وأصيب جنديان من النظام السوري بجروح في الثامن من نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سورية، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.