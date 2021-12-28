قتل مسلح 4 أشخاص وأصاب 3 منهم رجال شرطة أمس (الاثنين) في إطلاق نار بمواقع مختلفة في منطقة دنفر قبل أن يقتله رجال الشرطة. وقال قائد الشرطة بول بازن في إفادة صحفية إن إطلاق النار العشوائي بدأ في نحو الخامسة صباحا عندما قتل المسلح امرأتين بالرصاص وأصاب رجلا قرب وسط دنفر. ولم تكشف الشرطة هوية المسلح. وأضاف أن المسلح فر بعد ذلك بسيارة وقتل بالرصاص رجلا في حي تشيزمانز بارك في شرق دنفر قبل أن يفتح النار مرة أخرى في غرب دنفر حيث لم يصب أحد. ولفت إلى أن المسلح تبادل إطلاق النار من سيارته مع رجال شرطة دنفر الذين كانوا يلاحقونه فعطل مركبة شرطة.وذكر أن المسلح قاد سيارته إلى مدينة ليكوود المجاورة حيث أطلق النار وقتل شخصا رابعا داخل شركة لم يحدد اسمها، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم شرطة ليكوود جون روميرو.وقال روميرو إن المسلح فر من شرطة ليكوود عندما حاولت إيقافه واشترك في مطاردة بالسلاح مع أفراد الشرطة قبل أن يفر هاربا على قدميه ويدخل فندقا حيث أطلق النار على موظف وأصابه بجروح.وأضاف أنه بعد ذلك أطلق النار مرة أخرى على شرطي وأصابه قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.