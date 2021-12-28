على خلفية حالة من الفوضى والتراشق اللفظي بين النواب، رفع رئيس البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمي جلسة، اليوم (الثلاثاء)، التي كانت مخصصة لنقاش مشروع تعديل الدستور المقترح من الحكومة، لمدة نصف ساعة. وسادت النقاش سجالات حادة بين بعض النواب فيما حاول رئيس البرلمان إيقاف الفوضى ومقاطعة الأعضاء بعضهم البعض، قبل أن يضطر لاتخاذ قرار برفع الجلسة. وخاطب الدغمي أحد النواب خلال الجلسة قائلاً له «اخرس»، واتهم آخر بأنه «يصب الزيت على نار»، وأصدر لثالث أمراً بالخروج من القاعة، قبل أن يعلق الجلسة.وكانت اللجنة القانونية في البرلمان وافقت، (الأحد)، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده.ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح «مجلس الأمن القومي» بدلاً عن الوطني.وأوضح رئيس اللجنة عبدالمنعم العودان، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة، التي نصت على أن يكون الملك رئيساً لهذا المجلس؛ لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.