فضحاً لمزاعم مليشيا الحوثي بتعطيل غارات التحالف للمطار، هبط في مطار مطار صنعاء، اليوم (الإثنين)، عدد من الرحلات الإغاثية الأممية، بعيد نحو أسبوع من منع المليشيات الحوثية الإرهابية وصول الرحلات الإغاثية وإلغاء منح تصريحات الهبوط للطائرات الأممية الإنسانية بزعم تعطل أجهزة الاتصال في المطار المفتوح منذ 2016 أمام الرحلات الإنسانية.وتتخذ مليشيا الحوثي من عديد المرافق داخل المطار مخازن أسلحة ومقرات للتدريب العسكري، ما استدعى من التحالف العربي تنفيذ عملية محدودة لدك 6 أهداف دون التأثير على القدرة التشغيلية للمطار.وقال مصدر مسؤول في إحدى منظمات الإغاثية الأممية بعدن: إن 4 طائرات تابعة للأمم المتحدة، هبطت بالفعل، اليوم في مطار صنعاء. وأفاد بأن 3 رحلات قدمت إلى مطار صنعاء من العاصمة الأردنية عمّان، بينما كانت الطائرة الرابعة لرحلة أممية قادمة من أديس أبابا. وأكد أن جميع الرحلات نقلت من وإلى مطار صنعاء موظفين تابعين للأمم المتحدة يتجاوز عددهم 100 موظف أممي.ولجأت مليشيا الانقلاب إلى إغلاق مطار صنعاء كليا أمام الرحلات الإنسانية بزعم تعطيل غارات التحالف لقدرته التشغيلية، ضمن مساعي المليشيات لاستغلال المطار كورقة ضغط على المجتمع الدولي.وتفند عملية استقبال مطار صنعاء طائرات إغاثية أممية مزاعم مليشيا الحوثي بخروج المطار عن الجاهزية، نتيجة غارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية. كما تنسف الحركة الملاحية الأخيرة في المطار، أكاذيب الحوثيين المتعلقة باستهداف التحالف مواقع مدنية.