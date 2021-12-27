أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية إطلاق 3 عمليات استباقية لملاحقة فلول «داعش» في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان عبر حسابها على «فيسبوك» أمس (الأحد)، أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة شرعت القطعات الأمنية، في تنفيذ 3 عمليات استباقية.وذكرت أن العملية الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، فيما الثانية غربي الثرثار وتنفذها قيادة قطعات عمليات صلاح الدين والقطعات المتجحفلة معها.ولفتت إلى أن العملية الثالثة جاءت جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.وأوضح البيان أن هذه العمليات تأتي بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة.وكان العراق أعلن في نهاية 2017 القضاء على «داعش» بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 نحو ثلث أراضي البلاد.وخلال السنوات الماضية سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات وجوده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.