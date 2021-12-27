كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أدلة تثبت تورط مليشيا «حزب الله» اللبناني في اليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية. وعرض التحالف مقطعي فيديو أحدهما لعنصر من الحزب الإرهابي يدرب مليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات، وعنصر آخر يوجه قائد الاستخبارات الحوثية أبو علي الحاكم (المطلوب رقم 5 على قائمة التحالف) بتأمين القطاع البحري في الحديدة بما يسمح بتهريب الأسلحة بناء على توجيهات زعيم المليشيا الإرهابي حسن نصرالله.وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي أمس (الأحد): لدينا مصادر استخبارية موثوقة من الدائرة القريبة من الهرم القيادي لمليشيا الحوثي ولدينا معلومات موثوقة أيضا نقوم بحمايتها.وفي لهجة حاسمة، قال المالكي: عدوا أنفاسكم نحن كسعوديين نسامح ولا ننسى ولا نغضب، وإن غضبنا أوجعنا، محذرا العناصر الإرهابية بأن المدنيين في السعودية خط أحمر. وأكد أن حديث الحوثي عن حصار الحديدة غير صحيح.وأضاف أن الحوثيين حصلوا على قدرات نوعية للمسيّرات وأجروا تجارب داخل مطار صنعاء.وأكد أن نشاط مليشيا حزب الله امتد إلى خارج لبنان في المنطقة وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وأصبح لزاما أن يكون للمجتمع الدولي رد حاسم على مليشياته.وجدد المالكي التأكيد على أن الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن. واتهم «حزب الله» بنشر الدمار في المنطقة والعالم، محملا المليشيا اللبنانية المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن.وأكد أن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي الإيراني، محذرا من دور طهران في إذكاء الفكر الطائفي في العراق وسورية ولبنان، لافتا إلى أن طهران زرعت خلايا تخريبية في دول خليجية.وأضاف المتحدث أن الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية، كما هو الحال في لبنان. وشدد على أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل، موضحا أن المليشيا الحوثية رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا.واتهم المالكي مليشيا الحوثي باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات، مشددا على أن التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة. وأكد أن مليشيا الحوثي تنفذ إملاءات الحرس الثوري وتزج باليمنيين إلى الهاوية. وتابع: لدينا القدرة على الرد على مليشيات الحوثي لكننا نتعامل بهدوء وحكمة.ولفت إلى أن محاولة المليشيا السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني، كاشفا أن السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن.وعن تأمين الملاحة أضاف المالكي، أن جهود التحالف أسهمت في تأمين الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن مليشيا الحوثي اتخذت من مطار صنعاء نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية. وكشف المالكي أن «100 زورق تم إطلاقها من جانب المليشيا ودمرها التحالف». وأعلن أن ميليشيا الحوثي هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغما بحريا.وكشف أن الحوثي أطلق 430 صاروخا باليستيا على المملكة منذ فبراير الماضي، وأن عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها المليشيا على السعودية في نفس الفترة وحتى الآن بلغت 851 طائرة.وعرض المالكي صورا تثبت استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية، فضلا عن تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من مطار صنعاء.وأفاد أن قصف مطار صنعاء استهدف مخزنا للمسيرات، والتحالف ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية للمطار خصوصا في ما يتعلق باستقبال رحلات الأمم المتحدة. وهدد المالكي: «سنسقط الحصانة عن أي عين مدني يستخدمه الحوثي لشن هجمات».